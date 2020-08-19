Росстат отметил рост цен на сахар

Цены на сахар в России с 11 по 17 августа продолжили расти. По данным Росстата, они увеличились на 0,5%. Неделей ранее, с 4 по 10 августа, сахар-песок подорожал на 1%.

Наиболее заметный рост цен на этот продукт отмечен в семи субъектах РФ. Например, в Алтайском крае он стал дороже на 2,3%, Курской области - на 2,2%. Наоборот подешевел в Чеченской Республике (на 2,8%).