Назван самый подорожавший продукт в России
В Росстате назвали самый подорожавший за год продукт. Это гречка, цена которой за годы выросла в 1,7 раза — до 87 рублей. Как пишут «Ведомости», скачок в цене объясняется ажиотажным спросом на крупу весной этого года, который возник на фоне пандемии коронавируса. Россияне перед введением режима самоизоляции начали активно скупать продукты с длительным сроком годности. Приоритет при этом был отдан крупам.
Как пишет URA.RU со ссылкой на экспертов, сейчас цена на гречку стабилизировалась, дальнейшая её динамика будет зависеть от нового урожая. Производители уверены, что цены на этот вид товара существенно снизится в октябре при поступлении на рынок нового урожая.
Ранее солист группы «Би-2» Лева в эфире НСН отказался питаться гастрономическим хитом периода самоизоляции - гречкой.
«Гречку я не закупал, она у меня давно уже была куплена, но готовить я ее не буду. Самоизоляция для меня — это праздник интроверта. Я просыпаюсь, провожу время в постели с чаем и компьютером, потом я занимаюсь спортом, затем читаю, после сажусь к инструменту, а вечером смотрю фильм» - рассказал он», - заявил музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
- Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана ушли с молотка за $615 тысяч
- Минздрав: Мы пока не продаём за границу вакцину, но звонков идёт очень много
- Около 32 млн тестов на коронавирус проведено в России
- СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» в Ингушетии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru