Назван самый подорожавший продукт в России

В Росстате назвали самый подорожавший за год продукт. Это гречка, цена которой за годы выросла в 1,7 раза — до 87 рублей. Как пишут «Ведомости», скачок в цене объясняется ажиотажным спросом на крупу весной этого года, который возник на фоне пандемии коронавируса. Россияне перед введением режима самоизоляции начали активно скупать продукты с длительным сроком годности. Приоритет при этом был отдан крупам.

Как пишет URA.RU со ссылкой на экспертов, сейчас цена на гречку стабилизировалась, дальнейшая её динамика будет зависеть от нового урожая. Производители уверены, что цены на этот вид товара существенно снизится в октябре при поступлении на рынок нового урожая.