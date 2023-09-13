Росстат: инфляция с 5 по 11 сентября ускорилась до 0,13%

За первую полную неделю сентября произошло ускорение инфляции. С 29 августа по 4 сентября ее показатель находился на уровне 0,11%.

За последние 12 дней потребительские цены в России выросли на 0,19%. Показатель с начала 2023 года - 3,9%.

В годовом выражении инфляция составила 5,46%, уточнил Росстат.

Ранее сообщалось, что в августе цены на апельсины в России выросли на 21%. В июле стоимость фрукта увеличилась на 22,6%, отмечает «Радиоточка НСН».

