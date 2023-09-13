Росстат: инфляция с 5 по 11 сентября ускорилась до 0,13%
За период с 5 по 11 сентября недельная инфляция в России составила 0,13%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
За первую полную неделю сентября произошло ускорение инфляции. С 29 августа по 4 сентября ее показатель находился на уровне 0,11%.
За последние 12 дней потребительские цены в России выросли на 0,19%. Показатель с начала 2023 года - 3,9%.
В годовом выражении инфляция составила 5,46%, уточнил Росстат.
Ранее сообщалось, что в августе цены на апельсины в России выросли на 21%. В июле стоимость фрукта увеличилась на 22,6%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru