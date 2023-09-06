Росстат: с начала года курятина подорожала на 19,6%

С начала 2023 года мясо кур подорожало на 19,6%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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За тот же период баранина стала дороже на 12,2%, свинина - на 8,9%. Меньше всего повысилась стоимость говядины - 3,1%.

По данным Росстата, за период с 29 августа по 4 сентября инфляция ускорилась до 0,11%. Неделей ранее показатель составлял 0,03%.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев спрогнозировал стабилизацию цен на мясо осенью. Повышение стоимости глава ведомства объяснил сезонностью, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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