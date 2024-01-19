Росстат: Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году

Сильнее всего цены в 2023 году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, следует из данных Росстата.

Так, цены на гречку снизились на 18,8%, на картофель – на 15,8%, на овсянку – на 9,6%, передает РИА Новости.

Если оценивать непродовольственный рынок, лидерами по снижению цен стали градусники (дешевле на 7,2%), а также телевизоры, стоимость которых упала на 6,4%.

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При этом яйца, помидоры и груши возглавили десятку самых подорожавших в 2023 году товаров. Цена яиц в течение года увеличилась на 61,4%. Помидоры подорожали на 51,1%, а груши – на 48,3%. Также существенно выросла стоимость винограда (48,2%) и бананов (46,9%). В общей сложности четверть товаров, которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции. Она по итогам 2023 года составила 7,4%.

Из-за атак хуситов в России может подорожать чай и кофе, сообщил ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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