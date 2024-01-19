Росстат: Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году

Сильнее всего цены в 2023 году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, следует из данных Росстата.

Так, цены на гречку снизились на 18,8%, на картофель – на 15,8%, на овсянку – на 9,6%, передает РИА Новости.

Если оценивать непродовольственный рынок, лидерами по снижению цен стали градусники (дешевле на 7,2%), а также телевизоры, стоимость которых упала на 6,4%.