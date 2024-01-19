Росстат: Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году
Сильнее всего цены в 2023 году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, следует из данных Росстата.
Так, цены на гречку снизились на 18,8%, на картофель – на 15,8%, на овсянку – на 9,6%, передает РИА Новости.
Если оценивать непродовольственный рынок, лидерами по снижению цен стали градусники (дешевле на 7,2%), а также телевизоры, стоимость которых упала на 6,4%.
При этом яйца, помидоры и груши возглавили десятку самых подорожавших в 2023 году товаров. Цена яиц в течение года увеличилась на 61,4%. Помидоры подорожали на 51,1%, а груши – на 48,3%. Также существенно выросла стоимость винограда (48,2%) и бананов (46,9%). В общей сложности четверть товаров, которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции. Она по итогам 2023 года составила 7,4%.
Из-за атак хуситов в России может подорожать чай и кофе, сообщил ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полицейские предотвратили контрабанду опасных препаратов в Карачаево-Черкесии
- На Мадонну подали иски из-за задержки начала шоу в Нью-Йорке
- Израиль ликвидировал высокопоставленного деятеля «Исламского джихада»
- «Росатом» перевыполнил план по добыче урана в 2023 году
- «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году
- СМИ: В Москве обнаружили тело заслуженного артиста РФ Шиленкова
- Ярмольник: уехавшие из России деятели культуры вернутся обратно
- В Севастополе из-за сильных ливней затопило десятки домов
- Опрос: Путину доверяют 79 процентов россиян
- Казахстан перейдет на единый часовой пояс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru