СМИ: Цены на яйца в России опустились ниже 100 рублей в ряде торговых сетей
Цены на яйца в России снижаются, во многих торговых сетях их можно найти дешевле 100 рублей. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что в «Азбуке вкуса» десяток яиц категории С2 стоит 107 рублей, а за счет скидки при онлайн-заказе их цена составит 75 рублей. В свою очередь на сайте «Магнита» отображаются варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно.
На момент публикации новости на сайте «Магнита» яйца категории С1 стоили 116 рублей.
Ранее, 12 января, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что стоимость яиц в России по итогам 2023 года увеличилась на 61,35%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru