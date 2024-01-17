СМИ: Цены на яйца в России опустились ниже 100 рублей в ряде торговых сетей

Отмечается, что в «Азбуке вкуса» десяток яиц категории С2 стоит 107 рублей, а за счет скидки при онлайн-заказе их цена составит 75 рублей. В свою очередь на сайте «Магнита» отображаются варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно.

На момент публикации новости на сайте «Магнита» яйца категории С1 стоили 116 рублей.

Ранее, 12 января, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что стоимость яиц в России по итогам 2023 года увеличилась на 61,35%, передает «Радиоточка НСН».

