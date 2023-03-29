Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
29 марта 202315:06
Безработица в России находится на рекордно низком уровне, заявил президент страны Владимир Путин на совещании правительства.
Он отметил, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Одной из причин стало освоение российскими компаниями ниш после ухода с рынка западных компаний.
Путин призвал усилить положительную динамику в данном направлении.
Ранее Владимир Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru