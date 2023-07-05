Россияне за полтора года накопили на зарубежных депозитах $43,5 млрд

В первом квартале текущего года россияне стали чаще запасать деньги как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Отмечается, что к 1 апреля финансовые активы домохозяйств увеличились до 132,5 триллиона рублей. При этом россияне в основном стали хранить наличные деньги или класть их на депозиты (плюс 701,6 миллиарда рублей). Кроме того, физлица активно вкладывались в ценные бумаги и другие формы участия в капитале (плюс 688,5 миллиарда рублей), а также использовали эскроу счета.