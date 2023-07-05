Россияне за полтора года накопили на зарубежных депозитах $43,5 млрд
В первом квартале текущего года россияне стали чаще запасать деньги как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Отмечается, что к 1 апреля финансовые активы домохозяйств увеличились до 132,5 триллиона рублей. При этом россияне в основном стали хранить наличные деньги или класть их на депозиты (плюс 701,6 миллиарда рублей). Кроме того, физлица активно вкладывались в ценные бумаги и другие формы участия в капитале (плюс 688,5 миллиарда рублей), а также использовали эскроу счета.
При этом сообщается, что с начала прошлого года по май 2023 года российские граждане увеличили объем хранящихся на зарубежных депозитах сбережений на 43,5 миллиарда долларов. Подчеркивается, что кратно увеличилось количество и размер трансакций в Армению, Грузию и Азербайджан. По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, на эти государства может приходиться до 20% новых средств российских вкладчиков.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил в интервью НСН, что гражданам России не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро. По его словам, нынешняя ситуация – это эхо мятежа, и в будущем курс российской валюты выровняется, сообщает «Радиоточка НСН».
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