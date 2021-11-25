Россияне вложили в иностранные ценные бумаги более 600 млрд рублей

Российские частные инвесторы в 2021 году продолжили наращивать вложения в ценные бумаги и инструменты рынка коллективных инвестиций. Об этом говорится докладе Центробанка России «Обзор финансовой стабильности».

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По данным регулятора, за 9 месяцев текущего года россияне вложили в иностранные акции и облигации 616 млрд рублей, а в ценные бумаги резидентов - 469 млрд рублей соответственно. В ЦБ РФ отметили, что это существенно больше, чем за весть прошлый год.

«Массовые вложения граждан в ценные бумаги будут повышать зависимость их финансового положения от колебаний на фондовом рынке», - отметила первый заместитель Председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Ранее в министерстве финансов США заявили, что объём вложений России в государственные ценные бумаги Соединённых Штатов в сентябре текущего года сократился до $3,918 млрд.

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