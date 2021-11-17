Россия сократила объем вложений в госбумаги США
Объем вложений России в государственные ценные бумаги США в сентябре сократился до $3,918 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Министерства финансов Соединенных Штатов.
При этом в августе вложения РФ составляли $4,004 млрд, а в июле — $4,006 млрд.
В сентябре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось $204 млн. Краткосрочные облигации в российском портфеле составили $3,7 млрд.
Россия начала сокращать вложения в американский госдолг с 2018 года. Однако в августе 2019 года Москва впервые увеличила вложения в государственные бумаги США до $9,3 млрд, пишет Газета.ру.
Наибольшим числом американских облигаций располагают Япония и Китай ($1,2 и $1 трлн в сентябре соответственно), отмечает РЕН ТВ.
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