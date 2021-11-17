Россия сократила объем вложений в госбумаги США

При этом в августе вложения РФ составляли $4,004 млрд, а в июле — $4,006 млрд.

В сентябре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось $204 млн. Краткосрочные облигации в российском портфеле составили $3,7 млрд.

Россия начала сокращать вложения в американский госдолг с 2018 года. Однако в августе 2019 года Москва впервые увеличила вложения в государственные бумаги США до $9,3 млрд, пишет Газета.ру.

Наибольшим числом американских облигаций располагают Япония и Китай ($1,2 и $1 трлн в сентябре соответственно), отмечает РЕН ТВ.

