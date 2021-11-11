Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд
Миллиардер, глава Tesla Илон Маск продал часть своих акций компании на сумму более 1,1 $млрд, сообщает CNBC со ссылкой на финансовые документы.
Бизнесмен мог продать более 930 тысяч акций после обвинений в неуплате налогов. Маску все еще принадлежит более 170 млн акций компании. О продаже бумаг стало известно после проведенного миллиардером опроса в Twitter о продаже 10% его акций Tesla.
Бизнесмен задумался о продаже акций, выступив против инициативы сенатора от Демократической партии Рона Уайдена, который предложил ввести налог в 23,8% с прироста акций для богатейших американцев.
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