Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд

Бизнесмен мог продать более 930 тысяч акций после обвинений в неуплате налогов. Маску все еще принадлежит более 170 млн акций компании. О продаже бумаг стало известно после проведенного миллиардером опроса в Twitter о продаже 10% его акций Tesla.

Бизнесмен задумался о продаже акций, выступив против инициативы сенатора от Демократической партии Рона Уайдена, который предложил ввести налог в 23,8% с прироста акций для богатейших американцев.

