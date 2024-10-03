Россияне вложили 80 миллиардов рублей в частные пенсионные фонды

Половина молодых россиян (51%) готовы откладывать не более 500 рублей в месяц. Соответствующие данные следуют из исследования негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее».

Отмечается, что 18% респондентов признались, что для них комфортно откладывать от тысячи до двух тысяч рублей каждый месяц. При этом каждый седьмой опрошенный назвал сумму от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Каждый восьмой заявил, что откладывает свыше пяти тысяч рублей.

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН посоветовал россиянам, у которых есть сбережения в валюте, хранить их, а не бежать продавать, передает «Радиоточка НСН».

