Россияне вложили 80 миллиардов рублей в частные пенсионные фонды
Россияне вложили 80 миллиардов рублей в частные пенсионные фонды, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, передает «Интерфакс».
Она добавила, что с данной программой работает уже 31 фонд из 35. Так, каждый третий россиянин, который заключил соответствующий договор.
Половина молодых россиян (51%) готовы откладывать не более 500 рублей в месяц. Соответствующие данные следуют из исследования негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее».
Отмечается, что 18% респондентов признались, что для них комфортно откладывать от тысячи до двух тысяч рублей каждый месяц. При этом каждый седьмой опрошенный назвал сумму от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Каждый восьмой заявил, что откладывает свыше пяти тысяч рублей.
Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН посоветовал россиянам, у которых есть сбережения в валюте, хранить их, а не бежать продавать, передает «Радиоточка НСН».
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