Россияне в 2021 году взяли на треть больше кредитов наличными, чем в 2020-м

В 2021 году россияне взяли 19,3 миллиона кредитов наличными, что на треть превышает показатель прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Кредистория», передает ТАСС.

Самый крупный рост кредитования был замечен в Москве и Московской области – количество кредитов наличными увеличилось на 38%. Наименьший прирост в Удмуртии, Омской и Самарской областях.

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Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ намерено разработать законопроект, согласно которому единый институт развития в жилищной сфере («Дом.РФ») получит доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Это позволит снизить ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БанкиКредиты
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