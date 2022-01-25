Россияне в 2021 году взяли на треть больше кредитов наличными, чем в 2020-м
В 2021 году россияне взяли 19,3 миллиона кредитов наличными, что на треть превышает показатель прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Кредистория», передает ТАСС.
Самый крупный рост кредитования был замечен в Москве и Московской области – количество кредитов наличными увеличилось на 38%. Наименьший прирост в Удмуртии, Омской и Самарской областях.
Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ намерено разработать законопроект, согласно которому единый институт развития в жилищной сфере («Дом.РФ») получит доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Это позволит снизить ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru