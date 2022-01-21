В России разработают законопроект о снижении стоимости ипотеки

Госсекретарь США не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел России

Более 800 уголовных дел из-за нарушений закона в сфере госзакупок возбудили в России в 2021 году

В районе южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2

Борт American Airlines пришлось разворачивать над Атлантикой из-за пассажира без маски

Первая в России школа, построенная по экологическому стандарту LEED, появится в Москве