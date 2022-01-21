В России разработают законопроект о снижении стоимости ипотеки

Министерство финансов РФ намерено разработать законопроект, согласно которому единый институт развития в жилищной сфере («Дом.РФ») получит доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Это позволит снизить ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков, пишут «Известия».

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Минфин может внести проект в Госдуму в феврале 2023 года.

Предоставление доступа «Дом.РФ» к кредитным историям «позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок, а также окажет влияние на повышение качества портфеля ипотечных кредитов», сообщает RT.

Отмечается, что благодаря нововведению выпуск ипотечных облигаций для кредитных компаний станет значительно проще, пишет РИА ФАН. За счет этого объем свободных средств в банковской сфере вырастет, и ипотечные ставки для благонадежных заемщиков могут стать ниже.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаМинфинРоссия
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