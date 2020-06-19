Россияне стали возвращать деньги на депозиты в банках

Объем депозитов физических лиц в банках РФ с начала июня вырос на 1,4%. Как пишет Интерфакс, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что это связано с тем, что россияне возвращают деньги в банки. Она также напомнила, что период ограничений, введенных из-за COVID-19, люди снимали деньги с депозитов и запасались наличными, поскольку доходы падали.

Кстати, на прошлой неделе глава ЦБ рассказала, что российские банки получили в мае рекордно низкую чистую прибыль — 500 млн рублей.

Рубль не отреагировал на рекордное снижение ставки ЦБ

Ранее в пятницу, 19 июня, ЦБ снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5 процента. Это самый низкий показатель в истории страны.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о том, что видит предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки в стране. При этом она подчеркнула, что снижение ставки не приведет к укреплению рубля.
Многие эксперты предполагали, что в ходе следующего заседания ставка будет снижена именно на один процентный пункт.

В последний раз ЦБ снижал ставку в конце апреля этого года — тогда она упала с 6 процентов до 5,5 процента.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаБанкиДеньги
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