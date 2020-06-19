Россияне стали возвращать деньги на депозиты в банках

Ранее в пятницу, 19 июня, ЦБ снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5 процента. Это самый низкий показатель в истории страны.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о том, что видит предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки в стране. При этом она подчеркнула, что снижение ставки не приведет к укреплению рубля.

Многие эксперты предполагали, что в ходе следующего заседания ставка будет снижена именно на один процентный пункт.



В последний раз ЦБ снижал ставку в конце апреля этого года — тогда она упала с 6 процентов до 5,5 процента.

