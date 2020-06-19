Рубль не отреагировал на рекордное снижение ставки ЦБ
Биржевой курс рубля относительно доллара и евро не претерпел значительных изменений на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
К 13:40 доллар и евро слегка ослабели по отношению к рублю, снижаясь на 0,4-0,5%.
Сегодня ЦБ впервые с 2015 года снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5%. Это самый низкий показатель в истории России.
Регулятор также отметил, что на ближайших заседаниях оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru