Рубль не отреагировал на рекордное снижение ставки ЦБ

Биржевой курс рубля относительно доллара и евро не претерпел значительных изменений на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

К 13:40 доллар и евро слегка ослабели по отношению к рублю, снижаясь на 0,4-0,5%.

Сегодня ЦБ впервые с 2015 года снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5%. Это самый низкий показатель в истории России.

ЦБ России снизил ключевую ставку до исторического рекорда

Регулятор также отметил, что на ближайших заседаниях оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

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