Россияне стали вдвое реже брать микрозаймы на отпуск, чем в 2022 году
В 2024 году россияне брали микрозаймы на отпуск вдвое реже, чем в 2022 году, сообщил генеральный директор онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman Артем Быков.
«По итогам 2024 года в общей структуре запросов на долю заявок на займы с целью покрытия трат на отпуск пришлось в среднем 3,5%. Это в 1,9 раза меньше, чем в 2022 году (6,6%) и в 2,6 раза меньше, чем в 2021 году (9,3%)», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, средняя сумма, которую запрашивали в микрофинансовых организациях в 2024 году составила 13,44 тысячи рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее. При этом в 2022 году показатель составлял 14,35 тысячи рублей, а в 2021 - 16,35 тысячи рублей. Исследование основано на анализе 100 тысяч заявок на микрозаймы по России.
Ранее экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова рассказала «Радиоточке НСН», что доля просрочек по микрозаймам в России доходит до 40-70% дефолтности портфеля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru