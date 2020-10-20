Эксперты рассказали о необычно высоких ценах на красную икру

В середине осени оптовая и розничная цены красной икры выше, чем обычно, рассказали «РИА Новости» эксперты отрасли. Главной причиной подорожания называют низкий вылов рыб лососевых пород на Камчатке. Ожидается, что к Новому году цены вырастут еще.

В 2020 году на Камчатке планировалось выловить около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей, но прогнозы не оправдались. По заявлению врио краевого министра рыбного хозяйства Андрея Здетоветского, порядка 80 тысяч тонн прогноза вылова горбуши на восточном побережье не оправдалось.

В прошлом году объем выловленных лососевых рыб превысил 498 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что цены на подсолнечное масло в России побили рекорд. В сентябре аналитики предупреждали, что из-за засухи в ряде российских регионов в нынешнем году ожидается серьезный неурожай подсолнечника.

