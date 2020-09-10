Россиянам хотят запретить перевозку более 10 кг красной икры
Власти России рассмотрят возможность введения ограничений на перевозку красной икры - предполагается, что перевозить больше 10 кг этого продукта без ветеринарных сертификатов будет нельзя.
Как передаёт РЕН ТВ, соответствующий вопрос обсуждали на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу. Инициативу поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко.
По замыслу властей, россияне, которые везут с Дальнего Востока гостинец родным, не должны пострадать от ограничений. А вот браконьеры, перевозящие красную икру для перепродажи «в непонятных и непрозрачных формах» без ветеринарных сертификатов, понесут существенный урон.
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