Россиянам хотят запретить перевозку более 10 кг красной икры

Власти России рассмотрят возможность введения ограничений на перевозку красной икры - предполагается, что перевозить больше 10 кг этого продукта без ветеринарных сертификатов будет нельзя.

Как передаёт РЕН ТВ, соответствующий вопрос обсуждали на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу. Инициативу поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко.

По замыслу властей, россияне, которые везут с Дальнего Востока гостинец родным, не должны пострадать от ограничений. А вот браконьеры, перевозящие красную икру для перепродажи «в непонятных и непрозрачных формах» без ветеринарных сертификатов, понесут существенный урон.

