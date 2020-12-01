Россияне стали хуже выплачивать автокредиты

Из-за второй волны пандемии коронавируса россияне начали хуже выплачивать автокредиты. В октябре они пропустили платежи банкам на 638 млн рублей, что стало рекордным объемом ранней просрочки с мая, пишет РБК.

В итоге объем ранней просроченной задолженности (до 30 дней) увеличился на 10,6% в сравнении с сентябрем. Таковы данные бюро кредитных историй «Эквифакс».