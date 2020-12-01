Россияне стали хуже выплачивать автокредиты
Из-за второй волны пандемии коронавируса россияне начали хуже выплачивать автокредиты. В октябре они пропустили платежи банкам на 638 млн рублей, что стало рекордным объемом ранней просрочки с мая, пишет РБК.
В итоге объем ранней просроченной задолженности (до 30 дней) увеличился на 10,6% в сравнении с сентябрем. Таковы данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Эксперты считают, что всплеск неплатежей связан с летним бумом на авторынке. С июня россияне стали активно брать атокредиты. В июле банки оформили 89,4 тыс. договоров на 70,4 млрд рублей, что на 20% превысило результаты такого же месяца прошлого года. Соответственно рост ранней просрочки происходит вместе с ростом кредитования.
Ранее сообщалось, что в России рынок подержанных электромобилей вырос на 75% по сравнению с 2019 годом. В октябре нынешнего года было продано 608 электромобилей с пробегом, передает RT.
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