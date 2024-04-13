Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП с 1 мая

С 1 мая 2024 года россияне смогут переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей ежемесячно бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП), отмечает РИА Новости.

«Кредиты и налоги»: Делягин назвал условия для возвращения россиян на Дальний Восток

По словам главы регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта Галактиона Кучавы, воспользоваться новыми нормами смогут пользователи больше 200 банков.

Сейчас лимит бесплатных переводов по СБП составляет 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что россияне оформляют 25% займов без посещения отделений кредитных организаций, также пользуется популярностью открытие вкладов через банковские приложения. Кроме того, аналитики обратили внимание на рост популярности СБП.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкДеньгиРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры