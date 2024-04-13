Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП с 1 мая
С 1 мая 2024 года россияне смогут переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей ежемесячно бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП), отмечает РИА Новости.
По словам главы регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта Галактиона Кучавы, воспользоваться новыми нормами смогут пользователи больше 200 банков.
Сейчас лимит бесплатных переводов по СБП составляет 100 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что россияне оформляют 25% займов без посещения отделений кредитных организаций, также пользуется популярностью открытие вкладов через банковские приложения. Кроме того, аналитики обратили внимание на рост популярности СБП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП с 1 мая
- ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег реки Иордан
- Джон Бон Джови выкупил свою первую гитару и написал на ней трек
- Бойцы ВСУ сдалась в плен российским военным на авдеевском направлении
- СМИ: Во Владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание регионального правительства
- Девять человек пострадали в результате ракетного удара по заводу в Луганске
- Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts
- Умер кот Кеша, который был одним из хранителей Музея Анны Ахматовой в Петербурге
- Поможет сероводород? Куклачев раскрыл «место силы» в Сочи
- Муж блогера Лерчек подал иск о разделе совместного имущества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru