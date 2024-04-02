Россияне оформили каждый четвертый кредит без посещения банка

Также пользуется популярностью открытие вкладов через банковские приложения. В 2023-2024 годах россияне оформили дистанционно треть депозитов, отметили эксперты.

Кроме того, аналитики обратили внимание на рост популярности Системы быстрых платежей. За последний год количество переводов между физическими лицами увеличилось на 30%.

«По нашим данным, 78% наших активных клиентов хотя бы раз в месяц пользуются мобильным приложением, чтобы узнать баланс, совершить платеж, перевод или заключить новый договор», - цитирует «Газета.Ru» директора по развитию розничного бизнеса «Синары» Алексея Луценко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане с 1 марта 2025 года смогут устанавливать в своей кредитной истории запрет на получение займов, напоминает «Радиоточка НСН».

