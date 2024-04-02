Россияне оформили каждый четвертый кредит без посещения банка
Жители России оформляют 25% займов без посещения отделений кредитных организаций, выяснили аналитики банка «Синара».
Также пользуется популярностью открытие вкладов через банковские приложения. В 2023-2024 годах россияне оформили дистанционно треть депозитов, отметили эксперты.
Кроме того, аналитики обратили внимание на рост популярности Системы быстрых платежей. За последний год количество переводов между физическими лицами увеличилось на 30%.
«По нашим данным, 78% наших активных клиентов хотя бы раз в месяц пользуются мобильным приложением, чтобы узнать баланс, совершить платеж, перевод или заключить новый договор», - цитирует «Газета.Ru» директора по развитию розничного бизнеса «Синары» Алексея Луценко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане с 1 марта 2025 года смогут устанавливать в своей кредитной истории запрет на получение займов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне оформили каждый четвертый кредит без посещения банка
- Стилист Еркович назвала лучшие сочетания цветов в одежде на лето
- Минобороны Казахстана опровергло запуск БПЛА с территории страны
- Сталлоне заявил о начале съемок второго сезона сериала «Король Талсы»
- Зеленский утвердил снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет
- Кустурица в Кремле пообещал Путину снять «русский триптих»
- Центробанк: Кредиты в России имеют 50 млн человек
- «Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции
- Блогеру Блиновской доначислили еще 227 млн рублей налогов
- Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru