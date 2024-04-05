«Кредиты и налоги»: Делягин назвал условия для возвращения россиян на Дальний Восток

Нынешняя модель пространственного развития России учитывает интересы не граждан, а крупных монополий, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. По его словам, для возвращения россиян на Дальний Восток и в Сибирь нужно создать «нормальные условия» для жизни и производств.

Сохранение сложившейся модели пространственного развития угрожает национальной безопасности России: население концентрируется в центральной части страны, а число жителей Сибири и Дальнего Востока сокращается опережающими темпами. Об этом говорится в докладе главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, передает РБК.