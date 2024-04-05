«Кредиты и налоги»: Делягин назвал условия для возвращения россиян на Дальний Восток

Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, что нынешняя модель пространственного развития учитывает интересы не граждан, а крупных монополий. 

Нынешняя модель пространственного развития России учитывает интересы не граждан, а крупных монополий, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. По его словам, для возвращения россиян на Дальний Восток и в Сибирь нужно создать «нормальные условия» для жизни и производств.

Сохранение сложившейся модели пространственного развития угрожает национальной безопасности России: население концентрируется в центральной части страны, а число жителей Сибири и Дальнего Востока сокращается опережающими темпами. Об этом говорится в докладе главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, передает РБК.

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«Нынешняя модель сводится к тому, что все население должно быть собрано в 27 или 29 мегаполисов, а между ними должно быть дикое поле. Это делается по причине того, что в мегаполисах минимальные издержки условного «Сбербанка» на открытие офиса, а также максимальная прибыль. В сельской местности это не очень удобно. Эта модель была разработана в интересах крупных монополий. От нее формально все стараются откреститься, в реальности она продолжает реализовываться. Что касается модели территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, это не про пространственное развитие. Это создание в отдельных местах исключений из налоговых и административных правил, которые позволяют развивать бизнес, это позволяют людям работать и жить», - объяснил он.

Делягин представил основные факторы, которые могут способствовать возвращению россиян в отдаленные регионы: дешевые кредиты и налоговые изменения для производств.

«Для возвращения людей на Дальний Восток нужно создать людям нормальные условия для жизни в России в целом: сделать дешевые кредиты, ограничить произвол монополий, ограничить финансовые спекуляции, провести таможенные и налоговые изменения, чтобы стимулировать не вывоз сырья, а его переработку внутри страны, не завышение цен, а расширение производства. Если в целом в России можно будет развивать производство, тогда Дальний Восток и Сибирь будут пользоваться своими преимуществами, а не будут рассматриваться в качестве проблемы», - отметил собеседник НСН.

Ранее премьер-министр РФ Мишустин заявил, что в 2023 году из федерального бюджета на развитие Дальнего Востока было направлено более 64 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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