ФАС предложила отказаться от повышения цен на газ для населения

Об этом в ходевидеоконференции Совета Федерации заявил замглавы ФАС Виталий Королев. Он пояснил, что решение не повышать тарифы связано с экономической ситуацией на фоне распространения коронавируса.



Ранее сообщалось, что ФАС одобрила повышение оптовых цен на газ для реализации населению на 3% и другим категориям потребителей на 2,99%.



В 2019 году году ФАС было утверждено повышение оптовых цен на газ для реализации населению в размере 1,4%.

