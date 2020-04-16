ФАС предложила отказаться от повышения цен на газ для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила кабмину не повышать оптовые цены на газ для населения с июля 2020 года.
Об этом в ходевидеоконференции Совета Федерации заявил замглавы ФАС Виталий Королев. Он пояснил, что решение не повышать тарифы связано с экономической ситуацией на фоне распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что ФАС одобрила повышение оптовых цен на газ для реализации населению на 3% и другим категориям потребителей на 2,99%.
В 2019 году году ФАС было утверждено повышение оптовых цен на газ для реализации населению в размере 1,4%.
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