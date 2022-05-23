Россия заняла второе место в Европе по дешевизне газа для населения
Россия оказалась на втором месте в списке стран по дешевизне газа для населения, сообщает РИА Новости.
Лидером рейтинга стал Казахстан. Замыкает тройку Белоруссия. Как показало исследование, доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.
Так, в Казахстане газ в пересчете на рубли стоит 4,1 рубля за кубометр. В России это топливо обходится в 6,7 рубля за кубометр. У белорусов — на три рубля дороже, чем в РФ.
Самый дорогой газ в Швеции — 137 рублей за кубометр в пересчете на рубли.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно никому ничего поставлять.
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