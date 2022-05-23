Россия заняла второе место в Европе по дешевизне газа для населения

Лидером рейтинга стал Казахстан. Замыкает тройку Белоруссия. Как показало исследование, доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

Так, в Казахстане газ в пересчете на рубли стоит 4,1 рубля за кубометр. В России это топливо обходится в 6,7 рубля за кубометр. У белорусов — на три рубля дороже, чем в РФ.

Самый дорогой газ в Швеции — 137 рублей за кубометр в пересчете на рубли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно никому ничего поставлять.

