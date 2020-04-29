Россияне рекордно потратились на онлайн-курсы

В апреле жители России – в условиях самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции – оплатили рекордное с начала года число онлайн-курсов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы «Национальной системы платёжных карт» Владимира Комлева.

Он подчеркнул, что за четыре неполных недели текущего месяца число таких покупок практически сравнялось с показателем за весь первый квартал.

Однако в целом самыми востребованными категориями, в которых совершается больше всего покупок по банковским картам, остаются супермаркеты и аптеки. При этом традиционно высокое число оплат в городском транспорте и доставок еды через различные сервисы снижается.

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Ранее НСН писала, что в России отмечается снижение спроса на антисептики. В период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с первой неделей марта их продажи снизились на 62%. Об этом пишет RT, ссылаясь на фискальные данные компании «Такском». В текущем месяце средняя цена антисептика составила 493 рубля, что на 23% выше, чем в апреле 2019-го.

Между тем, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин считает, что конфискованный нелегальный алкоголь можно использовать при производстве антисептиков. С такой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сенатор подчеркнул, что эту идею можно будет реализовать в том случае, если в регионах вновь будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики, пишет Свободная пресса. Рябухин отметил, что перед тем, как направлять конфискованную продукцию на производство антисептиков, её следует денатурировать.

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ФОТО: pixabay.com
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