Россияне рекордно потратились на онлайн-курсы

В апреле жители России – в условиях самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции – оплатили рекордное с начала года число онлайн-курсов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы «Национальной системы платёжных карт» Владимира Комлева.

Он подчеркнул, что за четыре неполных недели текущего месяца число таких покупок практически сравнялось с показателем за весь первый квартал.

Однако в целом самыми востребованными категориями, в которых совершается больше всего покупок по банковским картам, остаются супермаркеты и аптеки. При этом традиционно высокое число оплат в городском транспорте и доставок еды через различные сервисы снижается.