Эксперты выяснили, что в России чай популярнее кофе

В результатах исследования говорится, что пик употребления горячих напитков в РФ приходится на ноябрь-декабрь, при этом в холода чаще выбирают кофе.

Самым популярным у россиян является растворимый кофе, на который приходится больше половины от всех проданных упаковок. Молотый выбирали в 23% случаев, кофе в зёрнах - в 17% заказов. На кофе в капсулах пришлось лишь 9%.

Больше всего чай и кофе покупают в Москве — 25%. Также большое количество любителей этих напитков зафиксировали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.

РАнее посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил о готовности страны увеличить объёмы экспорта кофе в Россию, если с российской стороны появится такой запрос, сообщает RT.

