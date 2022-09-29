Эксперты выяснили, что в России чай популярнее кофе
Чай в России покупают на 45% чаще, чем кофе. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет, проанализировавшие данные о заказах с января 2021 года по настоящее время.
В результатах исследования говорится, что пик употребления горячих напитков в РФ приходится на ноябрь-декабрь, при этом в холода чаще выбирают кофе.
Самым популярным у россиян является растворимый кофе, на который приходится больше половины от всех проданных упаковок. Молотый выбирали в 23% случаев, кофе в зёрнах - в 17% заказов. На кофе в капсулах пришлось лишь 9%.
Больше всего чай и кофе покупают в Москве — 25%. Также большое количество любителей этих напитков зафиксировали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.
РАнее посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил о готовности страны увеличить объёмы экспорта кофе в Россию, если с российской стороны появится такой запрос, сообщает RT.
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