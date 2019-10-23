Россияне почти перестали обращать внимание на цены в магазинах

23 октября 201913:10

Жители России стали обращать меньше внимания на стоимость продуктов в магазинах. Как пишет РБК, ссылаясь на исследование X5 Retail Group, в 2012 году цена имела значение для 60% покупателей, а сейчас – для 53%. По прогнозу ретейлера, к 2023 году значение этого фактора снизится примерно до 50%.

Также специалисты отмечают, что вместе с этим клиенты стали более требовательными к удобству магазинов. Исследователи отметили, что покупатели в России оценивают магазины по трём критериям: ценовая политика, ассортимент и удобство.

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Ранее НСН писала, что Цены на гречневую крупу могут вырасти на 20-25%. Об этом заявили российские ритейлеры со ссылкой на указания поставщиков о росте цен. Подорожание объясняется низкими ценами в последние два года. Площади посевов были сокращены, из-за чего образовался дефицит, отмечает Ura.ru.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН объяснил ситуацию с ценами на крупу.

«Цены на неё ранее обвалились, ликвидность была низкая, сеять стали меньше. В результате запасы в прошлом сезоне оказались на очень высоком уровне, а к этому сократились до нормы. Это поздняя культура, урожай начнёт поступать где-нибудь к новому году. И тогда цены выровняются. Но о подорожании на 50% речи не идёт. Это они загнули», - рассказал Злочевский.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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