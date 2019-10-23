Россияне почти перестали обращать внимание на цены в магазинах

Ранее НСН писала, что Цены на гречневую крупу могут вырасти на 20-25%. Об этом заявили российские ритейлеры со ссылкой на указания поставщиков о росте цен. Подорожание объясняется низкими ценами в последние два года. Площади посевов были сокращены, из-за чего образовался дефицит, отмечает Ura.ru.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН объяснил ситуацию с ценами на крупу.

«Цены на неё ранее обвалились, ликвидность была низкая, сеять стали меньше. В результате запасы в прошлом сезоне оказались на очень высоком уровне, а к этому сократились до нормы. Это поздняя культура, урожай начнёт поступать где-нибудь к новому году. И тогда цены выровняются. Но о подорожании на 50% речи не идёт. Это они загнули», - рассказал Злочевский.

