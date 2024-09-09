Россияне побили пятимесячный рекорд по покупке новых автомобилей

В России резко вырос спрос на новые автомобили. Так, количество проданных машин с 1 по 7 сентября достигло рекордного показателя за пять месяцев — 38115 автомобилей. Об этом сообщает «Автостат».

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Отмечается, что показатель почти повторил действующий рекорд 2024 года, установленный 25-31 марта (38409 машин).

Самыми большими продажами за неделю может похвастаться бренд Lada (8028 автомобилей), далее идут марки Haval (5023 машины), Chery (4427 экземпляров), Geely (4294 автомобиля) и Changan (3035 машин).

Ранее сообщалось, что россияне в первом полугодии оформили 799,8 тысячи автокредитов. Это в два раза больше, чем в январе-июне 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости
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