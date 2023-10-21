Россияне отдали букмекерам 320 млрд рублей в третьем квартале 2023 года

Россияне в третьем квартале текущего года отдали букмекерам 320 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Рейтинга букмекеров».

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Уточняется, что показатели третьего квартала 2023 года превышают цифры за аналогичный период прошлого года на 45%. По данным букмекерской компании «Бетсити», рынок вырос практически на 30% в июле-сентябре.

Представитель BetBoom рассказал о росте рынка более чем на 20%. Отмечается, что точное процентное соотношение станет известно по итогам исследований, которые проведут в следующем году.

Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин заявил «Радиоточке НСН», что нужно повышать доходы государства за счет азартных игр, во всем мире лотереи отчисляют в бюджет 35-37% с продажи билетов.

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ФОТО: РИА Новости
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