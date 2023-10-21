Россияне отдали букмекерам 320 млрд рублей в третьем квартале 2023 года
Россияне в третьем квартале текущего года отдали букмекерам 320 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Рейтинга букмекеров».
Уточняется, что показатели третьего квартала 2023 года превышают цифры за аналогичный период прошлого года на 45%. По данным букмекерской компании «Бетсити», рынок вырос практически на 30% в июле-сентябре.
Представитель BetBoom рассказал о росте рынка более чем на 20%. Отмечается, что точное процентное соотношение станет известно по итогам исследований, которые проведут в следующем году.
Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин заявил «Радиоточке НСН», что нужно повышать доходы государства за счет азартных игр, во всем мире лотереи отчисляют в бюджет 35-37% с продажи билетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru