Названы плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой
Главное достоинство банковского депозита с плавающей доходностью, привязанной к ставке ЦБ РФ – удобство для состоятельных вкладчиков, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова.
По его словам, в отличие от вкладов с фиксированной доходностью, их не приходится закрывать, чтобы открыть депозит на новых условиях — ставка по ним следует за ключевой ставкой регулятора. Однако, совокупная доходность такого депозита будет ниже, чем может дать «ручное управление».
Как отметил эксперт, выбирать такие вклады, скорее всего, будут состоятельные клиенты, привыкшие ценить время и удобство больше, чем деньги.
Ранее стало известно, что ЦБ разрешит банкам досрочно забирать деньги с депозитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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