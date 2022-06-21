Россияне назвали размер желаемой зарплаты

В среднем россияне хотели бы зарабатывать 169 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру».

У женщин как правило запросы чуть ниже, чем у мужчин: 152 тысячи в месяц против 189 тысяч рублей. Относительно прошлого года размер желаемой зарплаты у респондентов вырос на два процента. У женщин уровень заработка мечты увеличился на 10 процентов, у мужчин — на один.