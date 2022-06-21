Россияне назвали размер желаемой зарплаты

В среднем россияне хотели бы зарабатывать 169 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру».

У женщин как правило запросы чуть ниже, чем у мужчин: 152 тысячи в месяц против 189 тысяч рублей. Относительно прошлого года размер желаемой зарплаты у респондентов вырос на два процента. У женщин уровень заработка мечты увеличился на 10 процентов, у мужчин — на один.

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Каждый третий опрошенный считает, что вопрос денег — это вопрос удачи. Каждый четвертый (24 процента) думает, что для увеличения заработка придется совмещать несколько работ. Еще 12 процентов верят в то, что дружба с начальством поможет увеличить доход.

Ранее HeadHunter выяснил, что зарплаты трети россиян выросли с начала 2021 года.


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ФОТО: РИА Новости
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