В Совфеде назвали размер достойной пенсии для россиян
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН объяснил, почему индексация пенсии в следующем году будет выше инфляции.
Пенсии в России в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления перед членами Совета Федерации. Он подчеркнул, что такая индексация в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в следующем году.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, как будет соотноситься индексация пенсии в следующем году с ростом инфляции.
«Потому что в 2018 году, когда мы принимали решение о изменении пенсионного законодательства в сторону, в том числе, увеличения пенсионного возраста, был принят блок законов, который смягчал негативные последствия этого процесса. В том числе путем увеличенной индексации пенсий с таким расчетом, чтобы страховая пенсия увеличилась, в среднем, на тысячу рублей. Учитывая, что средний размер пенсий 14 с небольшим тысяч, это и было примерно 6,3%, 6,8% увеличения. Президент просто напомнил, что действующее законодательство уже предусматривает до 2024 года четкую роспись в законе об индексации, какая бы ни была инфляция», - сказал Рязанский.
По его словам, компенсация инфляции составит где-то 3,8%, а вот реальное повышение будет почти в два раза выше – 6,3%. «Это сделано, чтобы решать проблему борьбы с бедностью и повышать пенсионерам пенсию более высокими темпами. В этом смысл принятых законов до 2024 года», - подчеркнул он.
Рязанский также рассказал, кто в России получает самые низкие пенсии.
«Все самые низкие пенсии, которые есть в РФ, это приблизительно четыре миллиона пенсионеров, которые получают пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Он везде разнится. Откуда такие низкие пенсии? Это пенсии работников, которые всю свою трудовую жизнь провели в сельской местности, трудясь на бюджетных должностях. Библиотека, детский садик, средний и младший медицинский персонал… Плюс люди, которые не выработали необходимый стаж. Если у человека пенсия ниже прожиточного минимума в регионе, то каждому такому пенсионеру полагается социальная доплата до прожиточного минимума. А вся индексация, которая положена по закону, идет сверх этих выплат», - пояснил собеседник НСН.
Сенатор также назвал достойный, по его мнению, размер пенсии.
«Хотелось бы, чтобы пенсия была хотя бы 2-2,5 прожиточных минимума пенсионера. Это было бы более менее прилично», - заключил он.
Отметим, средний прожиточный минимум пенсионера в России в 2020 году составляет 9311 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Минюст Белоруссии ответил на вопрос о законности инаугурации Лукашенко
- Путин назвал «хамством» прекращение поставок комплектующих для МС-21
- Памфилова рассказала о судьбе трехдневного голосования
- ВОЗ намерена помочь продвижению российской вакцины от COVID-19
- Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru