Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные

В июле средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей. Эксперты отмечают, что максимальный размер вкладов зафиксировали в мае этого года. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках увеличилась на 0,31 процентного пункта по итогам второй декады июня и достигла 16%, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка.

Последний раз показатель достигал таких значений в апреле 2022 года (16,58% по итогам первой декады), а в первой декаде марта того же года был зафиксирован самый высокий показатель средней максимальной ставки за всю историю наблюдения, передает «Радиоточка НСН».

