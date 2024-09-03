Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные
Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные, процесс запустился в июле, сообщает Frank Media.
Из банков Т-банк, «ФК Открытие» и Юникредитбанк ушло до 8% срочных вкладов, подсчитали аналитики.
Отмечается, что банки с разной скоростью пересматривают ставки в связи с изменениями ключевой ставки, а клиенты выбирают самые привлекательные варианты.
В июле средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей. Эксперты отмечают, что максимальный размер вкладов зафиксировали в мае этого года. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках увеличилась на 0,31 процентного пункта по итогам второй декады июня и достигла 16%, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка.
Последний раз показатель достигал таких значений в апреле 2022 года (16,58% по итогам первой декады), а в первой декаде марта того же года был зафиксирован самый высокий показатель средней максимальной ставки за всю историю наблюдения, передает «Радиоточка НСН».
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