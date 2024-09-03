Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные

Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные, процесс запустился в июле, сообщает Frank Media.

Из банков Т-банк, «ФК Открытие» и Юникредитбанк ушло до 8% срочных вкладов, подсчитали аналитики.

Отмечается, что банки с разной скоростью пересматривают ставки в связи с изменениями ключевой ставки, а клиенты выбирают самые привлекательные варианты.

Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады

В июле средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей. Эксперты отмечают, что максимальный размер вкладов зафиксировали в мае этого года. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках увеличилась на 0,31 процентного пункта по итогам второй декады июня и достигла 16%, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка.

Последний раз показатель достигал таких значений в апреле 2022 года (16,58% по итогам первой декады), а в первой декаде марта того же года был зафиксирован самый высокий показатель средней максимальной ставки за всю историю наблюдения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ВкладыБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры