Россияне купили валюты на 679 миллиардов рублей в 2024 году

В 2024 году физические лица стали нетто-покупателями валюты на сумму 679,4 миллиардов рублей, сообщается в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Это произошло несмотря на активные продажи валюты в последние четыре месяца года, когда население перешло к нетто-продажам в условиях ослабления рубля.

Согласно данным Центробанка, основная масса покупок валюты пришлась на период с января по август, когда рубль был относительно стабилен. Наибольшие объемы валютных покупок были зафиксированы в мае 2024 года — 178,2 миллиардов рублей.

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В то же время, в ноябре, после введения санкций США против российских кредитных организаций, наблюдалось ослабление рубля, что вызвало рост нетто-продаж валюты. В этот месяц физические лица продали валюты на 68,1 миллиардов рублей.

Банк России сообщил, что в ответ на волатильность на валютном рынке был приостановлен покупатель валюты в рамках бюджетного правила, хотя операции по продаже продолжались. После восстановления курса рубля в декабре 2024 года и январе 2025 года, Центробанк возобновил покупки валюты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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