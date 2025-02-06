Россияне купили валюты на 679 миллиардов рублей в 2024 году

В 2024 году физические лица стали нетто-покупателями валюты на сумму 679,4 миллиардов рублей, сообщается в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Это произошло несмотря на активные продажи валюты в последние четыре месяца года, когда население перешло к нетто-продажам в условиях ослабления рубля.

Согласно данным Центробанка, основная масса покупок валюты пришлась на период с января по август, когда рубль был относительно стабилен. Наибольшие объемы валютных покупок были зафиксированы в мае 2024 года — 178,2 миллиардов рублей.