Россияне купили валюты на 679 миллиардов рублей в 2024 году
В 2024 году физические лица стали нетто-покупателями валюты на сумму 679,4 миллиардов рублей, сообщается в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Это произошло несмотря на активные продажи валюты в последние четыре месяца года, когда население перешло к нетто-продажам в условиях ослабления рубля.
Согласно данным Центробанка, основная масса покупок валюты пришлась на период с января по август, когда рубль был относительно стабилен. Наибольшие объемы валютных покупок были зафиксированы в мае 2024 года — 178,2 миллиардов рублей.
В то же время, в ноябре, после введения санкций США против российских кредитных организаций, наблюдалось ослабление рубля, что вызвало рост нетто-продаж валюты. В этот месяц физические лица продали валюты на 68,1 миллиардов рублей.
Банк России сообщил, что в ответ на волатильность на валютном рынке был приостановлен покупатель валюты в рамках бюджетного правила, хотя операции по продаже продолжались. После восстановления курса рубля в декабре 2024 года и январе 2025 года, Центробанк возобновил покупки валюты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru