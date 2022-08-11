Россияне купили на Мосбирже рекордный объём валюты

В сообщении говорится, что в 1,3 раза больше, чем в июне текущего года, когда было куплено валюты на 176,1 млрд рублей.

Регулятор отметил, что это рекордный объёмом нетто-покупок для данной категории участников, валюта приобреталась в основном через банки, осуществлявшие переводы на зарубежные счета.

Ранее бывший советник министра экономики РФ Евгений Надоршин посоветовал россиянам заработать на курсе доллара.



