Россияне купили на Мосбирже рекордный объём валюты
Физические лица во второй половине июля приобрели на Московской бирже валюты на 237,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении говорится, что в 1,3 раза больше, чем в июне текущего года, когда было куплено валюты на 176,1 млрд рублей.
Регулятор отметил, что это рекордный объёмом нетто-покупок для данной категории участников, валюта приобреталась в основном через банки, осуществлявшие переводы на зарубежные счета.
Ранее бывший советник министра экономики РФ Евгений Надоршин посоветовал россиянам заработать на курсе доллара.
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