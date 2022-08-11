Россияне купили на Мосбирже рекордный объём валюты

Физические лица во второй половине июля приобрели на Московской бирже валюты на 237,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

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В сообщении говорится, что в 1,3 раза больше, чем в июне текущего года, когда было куплено валюты на 176,1 млрд рублей.

Регулятор отметил, что это рекордный объёмом нетто-покупок для данной категории участников, валюта приобреталась в основном через банки, осуществлявшие переводы на зарубежные счета.

Ранее бывший советник министра экономики РФ Евгений Надоршин посоветовал россиянам заработать на курсе доллара.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеЦентробанкВалюта"московская Биржа"
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