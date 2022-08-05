В Москве задержали организаторов нелегального пункта обмена валюты

В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Они без каких-либо документов регулярно покупали и продавали иностранную валюту, для этого арендовали более 10 помещений.

Ранее в Москве задержали пятерых подозреваемых в банковских махинациях, оборот их незаконной деятельности достиг 4,5 миллиарда рублей.

