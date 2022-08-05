В Москве задержали организаторов нелегального пункта обмена валюты
Сотрудники полиции задержали в Москве четырех человек по подозрению в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты, передает ОТР.
Сообщается, что полицейские изъяли более 35 миллионов рублей, а также компьютеры, банковские карты, документы и запрещенное оборудование для прослушки.
В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Они без каких-либо документов регулярно покупали и продавали иностранную валюту, для этого арендовали более 10 помещений.
Ранее в Москве задержали пятерых подозреваемых в банковских махинациях, оборот их незаконной деятельности достиг 4,5 миллиарда рублей.
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