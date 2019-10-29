Россияне из своего кармана оплатили успех аграриев на фоне санкций
Профессор НИУ-ВШЭ в эфире НСН рассказал, во сколько обошелся гражданам РФ рост российского АПК из-за продуктового эмбарго.
Отказ от санкционных продуктов привел к потерям 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Об этом во вторник, 29 октября, пишет «Коммерсант». Согласно исследованию «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя», общие потери российских потребителей составили порядка трех тысяч рублей на душу населения в год, это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.
Руководитель департамента маркетинга НИУ-ВШЭ Игорь Липсиц в интервью НСН подчеркнул, что от запрета на ввоз иностранных продуктов существенно выиграл российский-агропромышленный комплекс. Однако его рост произошел как раз за счет ухудшения финансового положения россиян.
«Судя по оценкам людей, которые занимаются российским АПК, [в эмбарго] все-таки очень существенную роль играет аграрный сектор. Он сильно выиграл, сильно поднялся, те, кто в нем работает, хорошо заработали, кое-что сделали серьезное. Но, конечно, получилось, что этот рост в значительно степени профинансировало население страны, совершенно этого не желая», - отметил он.
По словам экономиста, такие потери граждан России, учитывая установившуюся тенденцию на снижение реальных доходов, существенно бьет по карману среднестатистического жителя страны.
«Не так уж и мало, потому что подорожали продукты повседневного потребления, которые мы покупаем часто. Если бы подорожали автомобили, которые мы покупаем раз в пять лет, то это была бы не такая страшная история. Когда дорожают продукты питания, то это довольно большая сумма. Считайте, что это тысячи на душу населения, при наших 146 миллионах это довольно большие суммы получаются. Учитывая, что заработок у нас невысокий, то суммы большие. Выходит около трех тысяч рублей, при заработках где-то в 12-15 тысяч у многих людей, то считайте, что это одна пятая месячной зарплаты. Это немаленькая сумма для российского человека. Не драматичная, от этого никто не умрет с голоду. Но нерадостная, учитывая, что у нас пятый год вообще падают реальные доходы населения», - добавил экономист.
Запрет на ввоз в Россию продуктов из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии начал действовать с августа 2014 года. В число санкционных продуктов вошли мясо и мясные изделия, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция, включая сыры. Действовать ограничительные меры будут как минимум до конца 2020 года.
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