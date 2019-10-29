Россияне из своего кармана оплатили успех аграриев на фоне санкций

Отказ от санкционных продуктов привел к потерям 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Об этом во вторник, 29 октября, пишет «Коммерсант». Согласно исследованию «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя», общие потери российских потребителей составили порядка трех тысяч рублей на душу населения в год, это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Руководитель департамента маркетинга НИУ-ВШЭ Игорь Липсиц в интервью НСН подчеркнул, что от запрета на ввоз иностранных продуктов существенно выиграл российский-агропромышленный комплекс. Однако его рост произошел как раз за счет ухудшения финансового положения россиян.

«Судя по оценкам людей, которые занимаются российским АПК, [в эмбарго] все-таки очень существенную роль играет аграрный сектор. Он сильно выиграл, сильно поднялся, те, кто в нем работает, хорошо заработали, кое-что сделали серьезное. Но, конечно, получилось, что этот рост в значительно степени профинансировало население страны, совершенно этого не желая», - отметил он.