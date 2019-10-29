Кричевский назвал «собачьим бредом» исследование РАНХиГС о продуктовом эмбарго

Российские потребители терпят убытки в 445 миллиадров рублей ежегодно в ценах 2013 года из-за действующего в России продовольственного эмбарго. Об этом во вторник пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование экономистов РАНХиГС.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН опроверг эту информацию, обвинив авторов исследования в некомпетентности.

«Данный подсчет, мягко говоря, некорректный, а говоря по-простому – бред собачий! Эти люди позорят светлое имя экономистов, потому что они считают, что каждый из нас ежегодно теряет определенную сумму из-за того, что мы не покупаем иностранные товары, в первую очередь, продовольственные. Но ведь всем известно, что недостающая иностранная продукция давно и успешно замещена продукцией отечественного производителя. Поэтому говорить о том, что мы что-то теряем, нельзя ни в коему случае. Все это делается исключительно для хайпа и для давления на правительство, которое по разным причинам не хочет отказываться от санкций против стран, объявивших рестрикции Российской Федерации», - отметил экономист.

При этом, считает экономист, нельзя говорить о том, что на решение и дальше держать продуктовое эмбарго как-то влияют крупные агропромышленные предприятия.

«Есть ли аграрное лобби в Росси? Безусловно, оно присутствует, как оно присутствует в любой стране мира, потому что всегда есть крупные и крупнейшие производители, которые настроены на то, чтобы отстаивать и продвигать свои интересы. Но говорить о том, что аграрное лобби противится закрытию политического вопроса нельзя, потому что все понимают, что с одной стороны это выгодно российским аграрным производителям, а с другой стороны – это политика, которую начали не мы, а как раз иностранцы. Чем сослужили очень хорошую службу российским аграрным производителям», - заявил он.

Напомним, что продовольственное эмбарго, запрещающее ввозить в РФ продукты из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии действует с августа 2014 года. В число санкционных продуктов входят мясо и мясные изделия, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция, включая сыры. Действовать ограничительные меры будут до конца 2020 года.

