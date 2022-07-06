Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на «параллельных» гаджетах

Благодаря параллельному импорту в Россию поставляются товары, которые изначально создавались для других государств, поэтому цена такой техники может быть на 5-70% меньше, чем на аналогичную версию для России. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на участников рынка.

При этом отмечается, что если на гаджетах из ОАЭ можно будет значительно сэкономить, то за автозапчасти из этой страны все-таки придется заплатить вдвое больше.

Также сообщается, что с ввезенной с помощью параллельного импорта продукцией могут возникать определенные сложности. Например, при покупке гаджетов может появиться необходимость обновить программное обеспечение, или смартфоны могут быть адаптированы только под зарубежных операторов связи. К тому же покупатели в России могут столкнуться со сложностями с гарантийным обслуживанием.

«Яблочный» ценопад: Технику Apple сейчас выгоднее покупать на маркетплейсах

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках параллельного импорта первыми в Россию привезут телефоны, ноутбуки и телевизоры, но хватит ли для них запчастей – это большой вопрос.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияЦеныЭкономияГаджетыИмпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры