Россиянам рассказали, как повысить шансы на одобрение кредита
Заемщику лучше сразу указывать официальный доход, также повысить шансы на одобрение может увеличенный первоначальный взнос, заявил НСН Дмитрий Ракута.
ЦБ призвал банки тщательнее выбирать заемщиков, поэтому урезание заявленной суммы – это сегодня наилучший вариант при частых отказах, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку. Теперь одобряют на треть меньше: клиенты запрашивают в среднем 6,1 млн, а согласовывают им лишь 4,1 млн рублей. Этот разрыв увеличился за последний квартал, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. На практике это означает, что уже в процессе одобрения кредита россиянам приходится искать новое, более дешевое, жилье или же другие источники получения денег. Ракута рассказал, как повысить шансы на одобрение.
«Центробанк повысил лимиты для банков по ипотекам. Это означает, что ЦБ для всех банковских учреждений выдал методичку о том, что заемщиков нужно смотреть тщательнее. Если есть текущая долговая нагрузка, для нового кредита или ипотеки шанс на одобрение становится гораздо меньше. Если долговая нагрузка превышает 70%, шансы на новый кредит очень малы. Банки идут по меньшему пути, они могут в целом отказать человеку, который заявляет слишком большую сумму. Но пока банки в итоге решают значительно срезать суммы, хотя встречаются и полные отказы», - отметил он.
По его словам, заемщику лучше сразу указывать официальный доход, также повысить шансы на кредит может увеличенный первоначальный взнос.
«Сейчас банки проверяют доход клиента через «Госуслуги». Часто «белые» отчисления не сходятся с теми суммами доходов, которые называют клиенты. В таком случае банк точно урезает сумму, исходя из официального дохода. Еще важную роль играет первоначальный взнос. Если он минимальный, а это 20%, то шансы на одобрение тоже снижаются. Чем ниже взнос, тем больше банк закладывает финансов на клиентов. Лучше получить срезанную сумму, чем отказ. Тенденция касается всех банков, самый ведущий наш банк тоже режет суммы и запрашивает дополнительные данные», - подытожил собеседник НСН.
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян рассказала НСН, что сейчас в российских компаниях происходят массовые сокращения, из-за чего нельзя быть уверенным в том, что через какое-то время будет удаваться гасить огромные ежемесячные платежи по ипотеке.
