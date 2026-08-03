Путин назначил новых послов РФ в Сирии и Конго
Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Сирии. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, чрезвычайным и полномочным послом РФ в арабской республике стал Дмитрий Догадкин. Его предшественника Александра Ефимова глава государства освободил от должности.
Также российский лидер сменил посла в Республике Конго. Им стал Дмитрий Корепанов, сменивший на этом посту Ильяса Искандарова.
Ранее Путин подписал указ о назначении послом РФ в Северной Корее Андрея Подъелышева, пишут «Известия».
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