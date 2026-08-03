Путин назначил новых послов РФ в Сирии и Конго

Свыше тысячи москвичей начали осмотр квартир в новостройке по реновации на улице Свободы Программа по продвижению брендов пройдет в арт-павильоне «Сделано в Москве» Росгвардейцы Москвы изъяли за месяц около 3 тысяч единиц оружия Необычная кофейня открылась ко Дню строителя в Москве Выставка о буддийском искусстве в РФ открылась в Пушкинском музее