Путин назначил новых послов РФ в Сирии и Конго

Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Сирии. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, чрезвычайным и полномочным послом РФ в арабской республике стал Дмитрий Догадкин. Его предшественника Александра Ефимова глава государства освободил от должности.

Также российский лидер сменил посла в Республике Конго. Им стал Дмитрий Корепанов, сменивший на этом посту Ильяса Искандарова.

Ранее Путин подписал указ о назначении послом РФ в Северной Корее Андрея Подъелышева, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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