Обычные пользователи со временем будут покупать и продавать крипту в банке или разрешенной бирже, платя все сопутствующие налоги, заявил НСН эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.

Незаконный оборот криптовалюты в России предложили наказывать лишением свободы на срок до семи лет, следует из поправок в Уголовный кодекс, которые рассматривались на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, передает РБК. Под крупным в новой статье о незаконном обороте крипты будет подразумеваться ущерб от 3,5 млн рублей, под особо крупным — от 13 млн рублей, следует из текста проекта. Каминский объяснил, кого затронут поправки.