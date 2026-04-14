Придется покупать в банке: Кому грозит «уголовка» за крипту
Евгений Каминский заявил НСН, что новые ограничения направлены против серых обменников, Telegram-ботов и площадок, которые работают без лицензии Центробанка.
Обычные пользователи со временем будут покупать и продавать крипту в банке или разрешенной бирже, платя все сопутствующие налоги, заявил НСН эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.
Незаконный оборот криптовалюты в России предложили наказывать лишением свободы на срок до семи лет, следует из поправок в Уголовный кодекс, которые рассматривались на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, передает РБК. Под крупным в новой статье о незаконном обороте крипты будет подразумеваться ущерб от 3,5 млн рублей, под особо крупным — от 13 млн рублей, следует из текста проекта. Каминский объяснил, кого затронут поправки.
«Новый закон (статья 171.7 УК) не про обычных людей, которые просто покупают или хранят биткоин и другую криптовалюту для себя. Он направлен только против серых обменников, Telegram-ботов и площадок, которые работают без лицензии Центробанка. Чтобы попасть под уголовку, нужно заработать или причинить ущерб от 3,5 млн рублей. За особо крупные суммы или работу в группе грозит до 7 лет тюрьмы. Массового бегства инвесторов с рынка не будет. Сначала будет короткий испуг (уже есть), многие перестанут пользоваться «серыми» и р2р обменами. Потом большинство просто перейдёт на официальные площадки с лицензией ЦБ — это начнётся уже с июля 2026 года. Сначала не все разберутся, как делать всё по закону, поэтому появится перестраховка - люди будут осторожнее выбирать сервисы. Но скоро правила станут понятными», - рассказал он.
По его словам, под удар сначала попадут крупные игроки, которые работают без лицензии.
«Закон затрагивает и обменники, которые не работают с картами. Даже если они принимают только крипту на крипту (без рублей), но организуют большой оборот для россиян без лицензии ЦБ и зарабатывают от 3,5 млн рублей — это уже уголовка. Просто таких сложнее отследить, поэтому в первую очередь под удар попадут крупные и заметные игроки. Простые пользователи со временем будут покупать и продавать крипту в банке или разрешенной бирже, платя все сопутствующие налоги», - добавил собеседник НСН.
Ранее экономист Никита Масленников заявил, что регулирование криптовалют в России может ускорить развитие цифровых финансовых технологий и повысить эффективность расчетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Представитель Пугачевой опровергла информацию о ее приезде в Россию
- Нужны перемены? Что ждет Овечкина после провала «Вашингтона»
- Песков: Объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было
- Песков рассказал, когда в РФ наладится работа интернета
- Придется покупать в банке: Кому грозит «уголовка» за крипту
- Замену русскоязычных названий в Киргизии связали с президентскими выборами
- Виски и Chanel: Какие товары подорожают из-за «недружественных» пошлин
- Острый голод: Россиян предупредили о росте цен на фастфуд
- НАК: В России предотвращено 37 нападений на объектах образования
- Бюджетников лишили бесплатного санаторно-курортного отдыха в 2026 году