Россиянам рассказали, как и когда снизятся цены на курятину

Курятина в сетевых магазинах в течении 1,5 – 2 недель может подешеветь на 10–20%. Наиболее заметно цены могут снизиться на продукцию в недорогом сегменте.

Такой прогноз в комментарии для NEWS.ru дал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов. Таким образом он отреагировал на информацию Федеральной антимонопольной службы о начале снижения ведущими производителями мяса кур оптовых цен.

По словам эксперта, надо ещё 10 – 15 дней, чтобы эти изменения отразились на розничном сегменте. В первую очередь будут дешеветь тушки бройлера, крылья, наборы для супа.