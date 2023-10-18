Россиянам рассказали, как и когда снизятся цены на курятину
Курятина в сетевых магазинах в течении 1,5 – 2 недель может подешеветь на 10–20%. Наиболее заметно цены могут снизиться на продукцию в недорогом сегменте.
Такой прогноз в комментарии для NEWS.ru дал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов. Таким образом он отреагировал на информацию Федеральной антимонопольной службы о начале снижения ведущими производителями мяса кур оптовых цен.
По словам эксперта, надо ещё 10 – 15 дней, чтобы эти изменения отразились на розничном сегменте. В первую очередь будут дешеветь тушки бройлера, крылья, наборы для супа.
Чеглов обратил внимание на то, что курятина считается социально значимым продуктом, поэтому ситуация с ценами на неё контролирует кабинет министров. По его словам, исходя из этого, логично, что крупнейшие производители начали снижать цены, не дожидаясь результатов проверки ФАС.
Розничные цены на куриное мясо достигли рекордных для России значений в конце июля, достигнув отметки 197 рублей за килограмм. В августе ФАС инициировала проверку обоснованности роста цен у производителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, как и когда снизятся цены на курятину
- Президент «Барселоны» Лапорте стал обвиняемым по делу о взяточничестве
- В Берлине неизвестные дважды за день попытались поджечь синагогу
- СТС снимает приключенческую комедию с Дмитрием Нагиевым
- Путин: никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны
- В Армении заявили, что не обсуждают вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС
- Концерт Найка Борзова в Перми перенесли на следующий год
- Мужчина с ножом ворвался в подмосковный храм
- Работу канатной дороги в Ялте приостановили на 90 дней из-за нарушений
- Путин: МиГ-31 с комплексом «Кинжал» приступят к патрулированию района Черного моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru