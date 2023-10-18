Россиянам рассказали, как и когда снизятся цены на курятину

Курятина в сетевых магазинах в течении 1,5 – 2 недель может подешеветь на 10–20%. Наиболее заметно цены могут снизиться на продукцию в недорогом сегменте.

Такой прогноз в комментарии для NEWS.ru дал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов. Таким образом он отреагировал на информацию Федеральной антимонопольной службы о начале снижения ведущими производителями мяса кур оптовых цен.

По словам эксперта, надо ещё 10 – 15 дней, чтобы эти изменения отразились на розничном сегменте. В первую очередь будут дешеветь тушки бройлера, крылья, наборы для супа.

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Чеглов обратил внимание на то, что курятина считается социально значимым продуктом, поэтому ситуация с ценами на неё контролирует кабинет министров. По его словам, исходя из этого, логично, что крупнейшие производители начали снижать цены, не дожидаясь результатов проверки ФАС.

Розничные цены на куриное мясо достигли рекордных для России значений в конце июля, достигнув отметки 197 рублей за килограмм. В августе ФАС инициировала проверку обоснованности роста цен у производителей.

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Фото: pixabay.com
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