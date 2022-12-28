Россиянам рассказали, как будут расти цены на продукты в 2023 году

Молочные продукты, скорее всего, в цене не вырастут из-за неготовности потребителей покупать их по завышенным ценам. Курица и свинина сильно не подорожают, в отличие от говядины, которой на рынке всегда дефицит.

Недорогие, так называемые социальные сорта хлеба заметно не подорожают, чего не скажешь о элитных хлебо-булочных изделиях.

По прогнозу эксперта, вырастут и цены на алкоголь.

Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН рассказал, что цены на сахар выросли, так как в России идет продовольственная инфляция, а сахар является базовым товаром, с помощью которого многие россияне делают заготовки на зиму и самогон.



