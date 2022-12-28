Россиянам рассказали, как будут расти цены на продукты в 2023 году
Большинство продуктов в России в 2023 году подорожают, сообщил доктор экономических наук Леонид Холод. По его словам, на цены будет оказывать влияние инфляция, урожайность и ряд других факторов.
Самое заметное подорожание может затронуть базовые продукты, которые пользуются наибольшим спросом.
Овощи и фрукты, которые в этом году сильно дорожали, возможно, остановятся в цене из-за ограниченного платежеспособного спроса. Даже если цены поднимаются, затем начинается отскок назад, отметил Холод в беседе с «Вечерней Москвой». Однако, как подчеркнул эксперт, здесь все будет зависеть от урожая. Урожайность также будет влиять на цены на бакалею.
Молочные продукты, скорее всего, в цене не вырастут из-за неготовности потребителей покупать их по завышенным ценам. Курица и свинина сильно не подорожают, в отличие от говядины, которой на рынке всегда дефицит.
Недорогие, так называемые социальные сорта хлеба заметно не подорожают, чего не скажешь о элитных хлебо-булочных изделиях.
По прогнозу эксперта, вырастут и цены на алкоголь.
Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН рассказал, что цены на сахар выросли, так как в России идет продовольственная инфляция, а сахар является базовым товаром, с помощью которого многие россияне делают заготовки на зиму и самогон.
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