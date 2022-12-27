СМИ: Российских производителей сахара могут обязать зафиксировать цены на продукт

По данным издания, о мерах заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании 26 декабря. Как сообщила замглавы Минсельхоза, с 19 по 25 декабря оптовая стоимость сахара выросла на 10–15% в зависимости от производителя и региона, пишет Газета.ру. По данным источников, резкий рост цен стал поводом для совещания, на котором присутствовали компании «Продимекс», «Русагро», «Доминант», АО «Кристалл», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева.

Как отметил гендиректор «Продимекса» Виктор Алексахин, сахар подорожал в том числе из-за снижения курса рубля. В других компаниях и «Союзсахаре» не прокомментировали ситуацию. В Минсельхозе и Минпромторге не ответили на запрос «Ведомостей».

Издание указывает, что производителей предупредили о возможном заключении нового соглашения, вводящего потолок цен на сахар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость окажется выше 50–53 рублей за 1 кг. В декабре 2020 года подобное соглашение было заключено между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями сахара и торговыми сетями: оптовая цена на продукт устанавливалась на уровне 36 рублей за 1 кг, розничная цена должна была быть не более 46 рублей за килограмм. Соглашение действовало до 1 июня прошлого года.

