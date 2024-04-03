Россиянам раскрыли, как майские каникулы скажутся на зарплате
Длительные каникулы на майские праздники не стоит позиционировать как потерю для экономики страны. Такую оценку предстоящей череде выходных в следующем месяце дала экономист Ольга Белякова.
В комментарии «ФедералПресс», она объяснила, как такие нерабочие дни могут сказаться на зарплате россиян и экономических показателях. По словам эксперта, заработная плата начисляется ежемесячно, поэтому длительность каникул не сказывается на её величине.
При этом цель самого отдыха заключается в повышении производительности труда. Как подчеркнула Белякова, чтобы добиться решения этой задачи и увеличения доходов населения, необходимо развивать современные технологии, инвестиции, оборудование.
Экономист обратила внимание на то, что Россия считается достаточно работоспособной. РФ входит в топ-10 стран по среднему количеству рабочих часов на занятого гражданина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru