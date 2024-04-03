Россиянам раскрыли, как майские каникулы скажутся на зарплате

При этом цель самого отдыха заключается в повышении производительности труда. Как подчеркнула Белякова, чтобы добиться решения этой задачи и увеличения доходов населения, необходимо развивать современные технологии, инвестиции, оборудование.

Экономист обратила внимание на то, что Россия считается достаточно работоспособной. РФ входит в топ-10 стран по среднему количеству рабочих часов на занятого гражданина.

