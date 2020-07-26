Россиянам повышают цены на домашний интернет и ТВ

«С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой - изменился и профиль потребления», — цитирует RT пояснения представителя «Вымпелкома».

Отмечается, что «Вымпелком», который действует под брендом «Билайн», поднимет на отдельные тарифы стоимость на 50 руб. в месяц. Это произойдет 27 июля.

«ЭР-Телеком» (действует под брендом «Дом.ru») повысил стоимость на некоторые тарифы не более, чем на 5 процентов. Изменения затронули менее 10 процентов абонентов.

МТС и «Акадо» также повысили расценки на свои услуги, сообщает Газета.ru.

В Ростелекоме также не исключают роста тарифов.

Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН объяснил причины подорожания действиями российских властей.

«Операторы доступа в интернет повышают свои характеристики из-за принятых законов, прежде всего, закона Яровой, который требует каждый год увеличения объемов хранения информации, а также законов о суверенном интернете и социально значимых сайтах, к которым непонятным образом отнесли коммерческие «Вконтакте» и «Яндекс». Но почему-то операторы должны обеспечивать бесплатный доступ к этим сайтам. Этот закон противоречит здравому смыслу», - подчеркнул он.

