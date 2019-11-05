В Госдуме объяснили, как не потерять налоговые вычеты на фитнес

В России летом 2020 года может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги. Такой законопроект был разработан Министерством финансов и уже поступил в правительство. Предполагается, что это позволит гражданам получить право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей. Вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольных матчей), а также покупку спортивного оборудования, пишут «Известия». Налоговый вычет с расходов на фитнес можно будет получить при подаче налоговой декларации в ФНС.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев в эфире НСН заявил, что инициатива направлена на повышение качества жизни россиян.

«Это хорошо укладывается в задачи, которые поставил президент по увеличению и повышению качества жизни граждан. Последние 5-7 лет возникло много предприятий, в том числе и в области оборонно-промышленного комплекса, которые активно стимулируют своих сотрудников абонементами на занятия во внешних фитнес-центрах, когда затраты берет на себя предприятие. Как показывает анализ подобной системы за несколько лет, сотрудники меньше болеют, повышается производительность труда. То есть это достаточно эффективное вложение со стороны работодателей», — считает парламентарий.

Гутенев подчеркнул, что в проекте закона речь идет о компенсации затрат именно частных граждан. Кроме того, положения закона будут еще уточняться.

«Это компенсация только для частных лиц, которые потратили свои личные доходы на оплату спортивных, фитнес-услуг. Сейчас стоит задача сформировать такую нормативную базу, которая не позволила бы использовать инициативу в части оптимизации налоговых платежей со стороны тех структур, которые занимаются оказанием услуг по физическим занятиям наших граждан. Не секрет, что очень часто заключают прямые договоры между фитнес-инструкторами, которые выступают как индивидуальные предприниматели, для того, чтобы уменьшить налогообложение фитнес-центрам. Такая непрозрачная практика не будет приветствоваться и попадать под компенсации. Это будет открытый диалог с общественными структурами, экспертами для того, чтобы проект обрел более совершенную форму ко второму-третьему чтению», — уточнил член нижней палаты.