Чем богаче бюджет, тем беднее россияне. Экономисты о негативном аспекте роста НДС

В Минфине заявили о существенном притоке денежных средств в бюджет за счет повышения ставки НДС с 2019 года, следует из проектировок ведомства в проекте федерального бюджета на следующие три года. Повышение налога на добавочную стоимость, рассчитали в министерстве, принесет в казну более двух триллионов рублей.

В свою очередь руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью НСН заявил, что повышение НДС ударит по карману простых граждан, доходы которых и так оставляют желать лучшего.

«Являясь очень бедными и зарабатывая крайне мало, так, что хватает только на еду, одежду и коммунальные платежи, люди, тем не менее, платят 13-процетный налог. 30% отдают на социальное обеспечение, 20% с них берется при покупках — НДС, налог на имущество физлиц (он пока меленький, но растет в бешенном темпе). И, наконец, налог на автомобиль. Получается, что очень много денег люди отдают», — заявил экономист.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в свою очередь в беседе с НСН подтвердил негативное влияние роста НДС на доходы россиян.

«У нас за последние шесть лет введен целый ряд поборов, которые являются квази-налогами на население: платежи за капитальный ремонт, феодальные сборы "Платон", которые в цене каждого продукта заложены, экологические, туристические, торговые, утилизационные, портовые сборы. Повышены НДС, акцизы, из-за чего выросли цены на бензин и дизельное топливо… Сегодня в бедности реально живет минимум около 50 процентов населения страны», - отметил эксперт.

Согласно прогнозам Минфина, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей. При этом отмечается, что рекордный рост доходов за счет повышения НДС был отмечен уже в 2019 году.

